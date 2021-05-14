الإنتخابات النيابية المبكرة في العراق والموقف منها - كاظم المقدادي

2021/05/14 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي الأنتخابات النيابية المبكرة في العراق هي أحد المطالب الأساسية لثوار تشرين.وكان الهدف منها إحداث التغيير الجذري للعملية السياسية، وإزاحة الطغمة الحاكمة الفاسدة الجاثمة على صدور العراقيين، وأقامة النظام الديمقراطي الحقيقي ودولة المواطنة وسيادة القانون والعدالة الإجتماعية الضامنة للحياة الحرة والكريمة للغالبية العظمى من العراقيين.وقد جوبه هذا المطلب الشعبي الهام، كما شهد القاصي والداني، بمساع خبيثة ......





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