لقد حصلنا على النصر مسبقا - عدنان الصباح

2021/05/14 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح ان على اليهود الذين يعيشون على أرض فلسطين المحتلة ان ينحنوا احتراما للمقاومة الفلسطينية قبل الشعب الفلسطيني وعليهم ان يتقدموا لها بكل الشكر وفي المقدمة منها كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس فمن المفروض ان يكونوا قد ادركوا ان حكومة الإحتلال لا يهمها ما سيجري لمواطنيها المفترضين بل ما ستجنيه وتحققه لأسيادها من اصحاب مصانع السلاح والذين جعلوا منهم فئران تجارب لإثبات نجاعة سلاح القية الحديدية والتي ......





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