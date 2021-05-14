العمليات المشتركة تكشف عن اجراءاتها لإنهاء ملف النزاعات العشائرية

2021/05/14 | 11:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن إجراءات لإنهاء ملف النزاعات العشائرية.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، إن “هناك عملاً كبيراً من قبل وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة لمتابعة ملف النزاعات العشائرية”.وأضاف أن “وزارة الداخلية لديها جهة مختصة تعمل على الاتصال مع رؤساء وشيوخ العشائر […]

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