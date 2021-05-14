انفوغراف.. موقف وزارة الزراعة من حرائق المحاصيل

2021/05/14 | 11:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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موقف وزارة الزراعة من حرائق المحاصيل » وكالة الأنباء العراقية

انفوغراف

اليوم, 11:04

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