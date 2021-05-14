الكهرباء تعلن البدء بإجراءات تحويل موظفي الأجر اليومي إلى عقود

2021/05/14 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، البدء بتحويل موظفي الأجر اليومي إلى عقود ، فيما كشفت عن آخر تطورات ملفي الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي إن "الوزارة بدأت بالمباشرة الفعلية بتحويل الأجور الى عقود وبعض الشركات بدأت بذلك"، لافتاً الى أن "الأوامر الوزارية صدرت لكل الشركات العامة للمباشرة بتحويل الأجراء الى عقود".وأضاف أن "رواتب الأجور والعقود للأشهر الخمسة الماضية يفترض أن تكون قد صرفت ،كون الصكوك تم استلامها من قبل الشركات".وبشأن مشروع الربط الخليجي علق موسى على أنه "من المؤمل إكمال الربط الخليجي مع العراق في العام 2023 " مبيناً أن "العراق أنجز ما يقارب 81٪؜ اتجاه هذا الربط وما عليه من متعلقات ،والآن هنالك مباحثات ومفاوضات مع هيأة الربط الخليجي لانشاء هذا الخط الذي يبلغ طوله 300 كم ،وسيكون بواقع 220 كم داخل الأراضي الكويتية و80 كم داخل الأراضي العراقية".وتابع أن "العراق يفترض أنه سيربط محطة الزور بمحطة الفاو وبالتالي يؤسس لربط كهربائي ما بين العراق وهيأة الربط الخليجي".وبخصوص الربط مع الأردن بين موسى أن "المشروع تنفذه شركة جنرال اليكتريك ويتطلب من ناحيته 26 شهراً كمرحلة أولى تقضي بربط أكثر من 350 ميگاواط مع المحافظات الغربية "، موضحاً أن "الشركة الآن في طور فحص التربة وضمان خلوها من المخلفات الحربية ودراسة نقاط الربط المناسبة والملائمة".

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