الرافدين يقرر زيادة فائدة التوفير والودائع للمودعين أموالهم بالمصرف

2021/05/14 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين المودعين اموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة".

وأشار البيان الى انه "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".

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