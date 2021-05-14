حلقة العودة لنجوم “فريندز” ينتظرها الملايين بمشاركة جاستن بيبر وليدي غاغا

2021/05/14 | 11:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممثلون الستة الرئيسيون في “فريندز” في صورة التقطت لهم في أيلول/سبتمبر 2002 في لوس أنجليس © ا ف ب/ارشيف ليس سيلانو نيويورك (أ ف ب) – توفّر منصة “إتش بي أو ماكس” اعتباراً من 27 أيار/مايو الجاري الحلقة الخاصة من “فريندز” التي يلتقي فيها مجدداً نجوم المسلسل الستة بعد 17 عاماً على توقفه، […]

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