الحرب تخيم على اللد..من مدينة تعايش بين العرب واليهود الى بؤرة احتقان  

2021/05/14 | 11:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيارة تحترق في اللد في 11 أيار/مايو 2021 © ا ف ب – اللد (اسرائيل) (أ ف ب) – تنبعث رائحة بقايا حرائق في شوارع اللد في جنوب إسرائيل حيث تشاهد سيارات متفحمة مقلوبة هنا وهناك ويبدو التشنج واضحا على وجوه الناس… لفترة طويلة، ساد التعايش بين سكان هذه المدينة العرب واليهود، لكن […]

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