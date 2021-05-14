سعر خيالي للوحة بيكاسو في  مزاد نيويورك

2021/05/14 | 11:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك-(أ ف ب) – بيعت لوحة “المرأة الجالسة بالقرب من نافذة (ماري تيريز)” للرسام بابلو بيكاسو الخميس في مقابل 103,4 مليون دولار خلال مزاد أقيم في دار “كريستيز” في نيويورك.وتنافس عدد من هواة جمع الأعمال الفنية حوالى 19 دقيقة على شراء هذه اللوحة التي يبلغ قياسها 1,46 × 1,14 متراً ورسمها بيكاسو العام […]

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