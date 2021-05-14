ارتفاع اسعار الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار

2021/05/14 | 11:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة.وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1829.61 دولار للأونصة.وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضا إلى 1827.40 دولار للأونصة.وفي الأسواق هبط […]

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