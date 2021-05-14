2021/05/14 | 11:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنتقد النائب العراقي عن تحالف القوى يحيى المحمدي المواقف الحكومية تجاه المختطفين والمغيبين الذين اختفوا بعد وأثناء عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش.

واكد المحمد في تصريح صحفي ان المواقف الحكومية التي لم تكن منذ ست سنوات على قدر المسؤولية، مع صمت كبير من قبل السلطات الأمنية والمحلية في المدن التي اختفى فيها رجال وشبّان المدن المحرّرة.

وأوضح المحمدي، أن هؤلاء المغيبين ستبقى صفتهم كذلك مغيبين من الناحيتين القانونية والرسمية، طالما بقي الموقف الحكومي غير واضح بشأنهم، لكنه رأى أن فرضية أن يكونوا قد فارقوا الحياة، تبقى أكبر من فرضية بقائهم أحياء إلى اليوم، مشدداً على ضرورة بقاء هذا الملف على رأس أولويات الحكومة والسلطات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمدي ينتقد المواقف الحكومية تجاه المختطفين والمغيبين أثناء عمليات التحرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمدي ينتقد المواقف الحكومية تجاه المختطفين والمغيبين أثناء عمليات التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).