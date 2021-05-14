العمليات المشتركة: اجراءات جديدة للسيطرة على النزاعات العشائرية

2021/05/14 | 11:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تحدثت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، عن إجراءات لإنهاء ملف النزاعات العشائرية، مؤكدة تفعيل القاء القبض على الذين يستخدمون السلاح خارج نطاق الدولة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح تابعه NRT عربية (14 ايار 2021)، إن "هناك عملا كبيرا من قبل وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة لمتابعة ملف النزاعات العشائرية"، لافتا الى أن "وزارة الداخلية لديها جهة مختصة تعمل على الاتصال مع رؤساء وشيوخ العشائر وأن هناك عملا كبيرا تم تحقيقه مع وجهاء وشيوخ العشائر وتم تجاوز الكثير من الخلافات".

وأضاف الخفاجي أنه "لا يزال هناك الكثير من أجل القيام به اتجاه هذه الظاهرة"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية وبمعاونة وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الأمنية الأخرى تمكنت من إلقاء القبض وتفعيل إلقاء القبض على الذين يستخدمون السلاح خارج نطاق الدولة والذين يسيئون الى سمعة العراق وخصوصا في (الدكة) العشائرية والكثير منهم تم إلقاء القبض عليهم لهذا الغرض".

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