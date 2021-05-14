بين المعري وطه حسين - حسن مدن

2021/05/14 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن الذي شد طه حسين إلى أبي العلاء المعري، فجعل منه قدوة له ومثالاً، وعنه ألفَ كتابه الشهير، وشاعت أفكار وروح المعري في كامل منهج عميد الأدب العربي؟ثمة من أغواه في تفسير ذلك منهج علم النفس، حيث وجد في حقيقة أن طه حسين كان ضريراً شأنه شأن المعري، وأن قوة البصيرة عوضت فقدان البصر عنده، فإن طه حسين وجد ما يجمعه مع رهين المحبسين، لكن ما حباه الله به من ذكاء ونبوغ لم يجعل من فقدان البصر لديه نقيصة، فكا ......





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