العمليات المشتركة توضح بشأن الحظر خلال يومي الجمعة والسبت

2021/05/14 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الجمعة، بأن قرار لجنة الصحة والسلامة برفع الحظر الشامل يصب في مصلحة الجميع وسيسهل ذهاب المواطنين الى مراكز التلقيح.

وذكر الخفاجي في تصريح خاص للسومرية نيوز، ان "قرار الغاء الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت سيقتصر على عطلة العيد فقط"، مبينا ان "تطبيق نظام الحظر سيعود كما كان في السابق، اي انه سيكون جزئيا من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا طيلة ايام الاسبوع، بينما يكون شاملا يومي الجمعة والسبت".

واضاف، انه "تم تبيلغ القطعات الامنية برفع جميع الكتل الكونكريتية وفتح الشوارع وتسهيل حركة المواطنين".ودعا الخفاجي المواطنين الى "التعاون والالتزام بالاجراءات الوقائية".

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