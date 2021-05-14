'سرايا القدس' تقصف موقعا عسكريا اسرائيليا بقذائف الهاون

2021/05/14 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قصفت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، موقع "نحال العوز" العسكري بعدد من قذائف الهاون الثقيل.

وقد رد الجيش الإسرائيلي بشن غارة حربية وإطلاق عدد من القذائف المدفعية على شمال قطاع غزة.

وكانت "القسام"، أعلنت في وقت سابق اليوم أنها استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.

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