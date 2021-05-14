الشرق متوسطية على مشارف اللاارضوية؟/5 - عبدالامير الركابي

2021/05/14 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي الأهم من كل ماتقدم، هو افتراض التوصل الى ان المجتمعية كظاهرة وجدت بالاصل ازدواجيه، من "لاارضوية"، و "ارضوية".



اللاارضوبة منها هي السومرية الخاضعه والمحكومة لقانون العيش على حافة الفناء، والأخرى الأحادية هي المتشكله في "مدينه دولة" تقوم في اعلى المجال اللاارضوي، تنحدر باتجاهه من الشمال حيث الاشتراطات الارضوية الأحادية، وتوقف قانون العيش على حافة الفناء عن العمل في الجزء الأعلى، مافوق ارض السواد حي ......





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