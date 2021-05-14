كورتوا يقدم نصيحة لزملائه في ريال مدريد

2021/05/14 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نصح حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، زملاءه بالحفاظ على تركيزهم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مع دخول المنافسة على اللقب نهاية مثيرة.وبفوزه 4-1 على غرناطة، أمس الخميس، في المرحلة الـ36 من عمر “الليغا”، أصبح ريال مدريد يتأخر بنقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من النهاية.وإذا فشل […]

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