صلاح الدين: إنقاذ 120 دونم حنطة قبل أن تلتهمها النيران

2021/05/14 | 12:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع - فليح العبيدي تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين من إنقاذ 120 دونم حنطة قبل أن تلتهمها النيران.وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين العميد لطيف جاسم حمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة يقدر بـ 120 دونماً في منطقة آمرلي في محافظة صلاح الدين".وأشار الى أن "فرق الإطفاء طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل الحقل ،وتمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ،إذ لم يحترق سوى دونم واحد فقط ،وأنقذت فرق الدفاع المدني ما يقدر بـ 120 دونماً ضمن الحقل المسجل داخله الحادث"، مبينا أن "سبب الحادث كان نتيجة عبث أطفال".

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