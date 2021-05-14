مصرع وإصابة ١٩ شخصاً بحوادث مرورية متفرقة في السليمانية

2021/05/14 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية أعلنت مديرية شرطة المرور في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 7 حوادث سير وبفعلها لقي شخصان حتفهما فيما أُصيب 17 آخرون بجروح في أول يوم من أيام العيد.وذكرت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "من الساعة السادسة صباحا ولغاية السادسة من مساء يوم أمس الخميس، أول يوم من أيام العيد سجلت سبعة حوادث سير وبفعلها لقي شخصان حتفهما فيما أُصيب 17 آخرون بجروح".واضافت، ان "الحوادث السبعة اثنان منها وقعت في مركز مدينة السليمانية والخمسة الباقية خارجها".

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