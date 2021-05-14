ماذا قال زيدان بعد فوز ريال مدريد الكاسح على غرناطة؟

2021/05/14 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أبدى زين الدين زيدان، المُدير الفني لفريق ريال مدريد، سعادته بفوز فريقه على غرناطة بأربعة أهدافٍ لهدف، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكان ملعب لوس كارمينيس قد استضاف اللقاء بين الفريقين، وسجل الرُباعية لوكا مودريتش ورودريجو وألفارو أودريوزولا وكريم بنزيما، فيما سجل هدف غرناطة الوحيد خورخي مولينا فيدال.

وأشاد زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، بلاعبيه الشابين مارفين بارك وميجيل جوتيريز، وقال عنهما :" لقد أبليا بلاء حسناً، والفريق بأكمله أبلى بلاء حسناً، ميجيل لعب لأنه ليس بمقدورنا إشراك فيرلاند ميندي ومارسيلو، ولكنه لعب مُباراة جيدة، وأنا سعيد من أجله، هو لاعب لريال مدريد".

وأشار زيدان لسبب غياب المُخضرم مارسيلو عن مُباراة اليوم، وقال :" هو شعر ببعض المتاعب، لذا لم نُغامر بإشراكه، ولا يوجد أي سبب آخر".

وتحدث زيدان عن سباق الدوري الإسباني بين كبيري العاصمة الإسبانية قائلاً :"حتى الدقيقة الأخيرة نحن سنُعطي كل شيء".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المُتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، وذلك قبل مُبارتين من نهاية الليغا.

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