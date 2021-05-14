تسجيل 7 حوادث سير خلال 12 ساعة في السليمانية

2021/05/14 | 12:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة المرور في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 7 حوادث سير في أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك.وقالت المديرية في بيان، انه “من الساعة السادسة صباحا ولغاية السادسة مساءً من يوم الخميس أول يوم من أيام العيد سجلت سبعة حوادث سير وبفعلها لقي شخصان حتفهما فيما أُصيب 17 […]

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