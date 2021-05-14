انتعاشة بعد إلغاء إجراءات الإغلاق.. مشهد من أجواء العيد في العاصمة بغداد (فيديو)

2021/05/14 | 12:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

استأنف البغداديون حركتهم في العاصمة بعد قرار إلغاء إجراءات حظر التجوال بقرار جديد من اللجنة العليا.

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وازدحمت المطاعم التي تقدم وجبات الإفطار الخاصة بالعيد صباحاً في مناطق وأحياء العاصمة بغداد.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، قراراً رسمياً، بإيقاف الحظر الشامل جزئياً في العاصمة بغداد والمحافظات كافة.

وجاء في وثيقة صادرة عن اللجنة تلقى "ناس" نسخة منها (13 أيار 2021)، انه "بناء على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء/ رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونظرا لتدني اعداد الملقحين بسبب تطبيق حظر التجول الشامل ولاستمرار حركة المواطنين للتوجه الى المنافذ التلقيحية واستلام جرعات اللقاح.



قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا) في جلستها السادسة المنعقدة 13/5/2021، ما يأتي:

أولا- إيقاف حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد والمحافظات كافة طيلة ايام العيد وما بعده، واستئناف حظر التجول الجزئي من الساعة (9) مساء الى الساعة (5) صباحا طيلة ايام الاسبوع مع مراعاة الاتي:

الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي ودور السينما وقاعات المناسبات والاعراس والمسابح والمساجات خلال عطلة عيد الفطر المبارك فقط".

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