ارتفاع اجمالي الإصابات بكورونا الى 24 مليون إصابة والريف الهندي يعاني أزمة خطيرة

2021/05/14 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطت الحصيلة الاجمالية لإصاباتِ بفيروس كورونا في الهند حاجز الأربع والعشرين مليون إصابة بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة الهندية.

وأكدت الوزارة في بيان تسجيلَ ثلاثِ مئة وثلاثةٍ وأربعين الفَ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اربع وعشرين ساعة ليرتفع اجماليُ الإصابات الى أربعةٍ وعشرين مليونا فيما سَجلت الوزارة أربعة َ الافِ حالةِ وفاة بالفيروس.

وأشارت الى ان الموقفَ الوبائي في الريف الهندي قد تدهور بشكل ٍ خطير خاصة في ولاية أوتار براديش والتي تعد من اكثر ِ الولايات اكتظاظا بالسكان حيث يقطنها أكثرُ من ثلاثِ مئةٍ وعشرين مليون َ نسمة.

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