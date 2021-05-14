القصاب: بعض الأحزاب تبث شائعة تزوير الانتخابات بين الشعب العراقي

2021/05/14 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم المحلل السياسي نجم القصاب، بعض الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة ببث الشائعات بأن الانتخابات سوف تكون مزورة وأن المشاركة في الانتخابات لن تحقق شيئاً لدفع الشعب العراقي إلى اليأس وبالتالي مقاطعة الانتخابات لإعادة انتخابها من جديد.

وأوضح القصاب أن الأنظمة الديمقراطية حول العالم تحدد فيها نسبة أربعين بالمئة كنسبة المشاركة بالانتخابات لكي تمضي ويصادق عليها، وإن كانت أقل من ذلك فإن الانتخابات تعاد ويتم تحديد وقت آخر لها، وهذا الشيء غير موجود بالعراق، اذ كانت نسبة المشاركة في انتخابات الفين وثمانية عشر نحو ثمانية عشر بالمئة، وقد مضت الانتخابات، والانتخابات المقبلة لو تأتي بمشاركة ثمانية بالمئة فقط أيضاً سوف تمضي.

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