وسائل إعلام: غزة تمطر عسقلان بـ168 صاروخا

2021/05/14 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالات إعلام ٍ إسرائيلية بأن مدينة عسقلان تعرضت الليلة الماضية لقصفٍ صاروخي غير ِ مسبوق من حيث ُ كثافتها من قطاع غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي “كان”، أن الفصائلَ الفلسطينية في غزة أطلقت خلال الليلة الماضية أكثرَ من مئةٍ وثمانية وستين صاروخا على عسقلان، ما أسفر عن إصابة عشرةِ أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.

ويأتي هذا القصف ردا على الاعتداءات التي يشنها الجيشُ الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أيام من الجو والبر والبحر، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين فضلا على خسائر مادية فادحة في الممتلكات الخاصة والعامة.

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