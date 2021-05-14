اعتقال 750 شخصا على خلفية الاشتباكات في المدن الإسرائيلية بين العرب واليهود

2021/05/14 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الإسرائيلية إنه "تم القبض على عشرات من مثيري الشغب خلال الليلة الماضية حتى ساعات الصباح في جميع أرجاء إسرائيل".

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