الهجرة توضح بشأن عودة 100 'عائلة داعشية' من سوريا الى العراق

2021/05/14 | 12:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة الهجرة والمهرجين، الجمعة، ما تردد بشأن اعادة 100 عائلة من مخيم الهول السوري الى العراق.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (14 ايار 2021)، إن "ملف دمج عائلات وأطفال عصابات داعش الإرهابية في المجتمع لا يمت للوزارة بصلة"، مبينا أن "الوزارة غير معنية بالتدقيق الأمني الخاص بهذه العائلات، وأن الوزارة تنتظر إجراءات الجهات المعنية بهذا الملف".

واوضح، أن "الموقف الأمني لا يتعلق بالوزارة على الاطلاق"، مؤكدا أن "وزارة الهجرة والمهجرين ملتزمة بالإجراءات الحكومية بملف النازحين".

وبشأن إعادة عائلات من مخيم الهول، نفى النوري "ما تم تداوله من أخبار حول قيام وزيرة الهجرة والمهجرين مؤخرا بنقل 100 عائلة من عائلات عصابات داعش الإرهابية من مخيم الهول السوري الى العراق".

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