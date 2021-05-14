الانبار: خطة لانجاز عدد من المشاريع في البغدادي

2021/05/14 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – واع- احمد الدليمي كشف مدير ناحية البغدادي في محافظة الانبار شرحبيل السمرمد، اليوم الجمعة، عن خطة لانجاز عدد من المشاريع خلال هذا العام.وقال السمرمد لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " عددا من المشاريع ستنفذ ضمن خطة تنمية الأقاليم ما عدا خطة صندوق الاعمار والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، لافتا الى انه " تم تخصيص اجمالي خمسة مليارات دينار لهذه المشاريع".واضاف أن " المشاريع ستشمل مجمعات ماء صالحة للشرب على قرى بردة وبروثة والطسية، اضافة الى تأهيل مجمع ماء جبة الجزيرة وتأهيل مشروع منطقة البيرة في الدولاب"، مبينا ان " المشاريع تتضمن ايضا تجهيز طواقم ضخ وسحب وانابيب مع ملحقاتها ومواد كهربائية مختلفة الاحجام لمخزن مركز ماء البغدادي واعادة تاهيل قناطر منطقة الجزيرة وتبليط طريقها بمسافة اربعة كيلو مترات وانشاء خط كهرباء قرية السحل المرحلة الاولى واعادة هدم وبناء مدرسة الربيع والسدير الابتدائية بواقع ستة صفوف وتجهيز اليات لبلدية جبة" .واشار السمرمد الى ان " هذه المشاريع ستوفر المئات من فرص العمل للشباب من اهالي البغدادي وستسهم بشكل كبير في معالجة نقص الخدمات التي تعاني منها اغلب المناطق".

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