انتشال عاملة نيبالية من بناية موصدة الأبواب وسط بغداد

2021/05/14 | 13:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الجمعة، أن فرقها انتشلت عاملة نيبالية، من بناية موصدة الأبواب وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية، في بيان، أن “فرق انقاذ الدفاع المدني بعد تلقيها أخبار من دوريات النجدة بوجود عاملة تنظيف نيبالية محتجزة داخل بناية تجارية موصده الابواب في منطقة الكرادة وسط بغداد”.وأضافت، “مما استدعى الدفاع […]

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