بالفيديو: هكذا استقبل البغداديون اول ايام عيد الفطر

2021/05/14 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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بهذه الشاكلة استقبل البغداديون اول ايام عيد الفطر المبارك...



صبات كونكريتية وانتشار امني كثيف للمفارز والقطعات الامنية.



وعبر اهالي منطقة الاعظمية عن امتعاضهم الشديد من قرار حظر التجوال.

مواطنون تحدثوا للسومرية عن معاناتهم لا سيما اصحاب المحال التجارية خصوصا وانهم يعتبرون ايام عيد الفطر فرصة اقتصادية ثمينة لتعزيز مواردهم المالية.وعلى الرغم من قرار حظر التجوال الذي عده كثيرون بالامني الا ان خروج بعض المناطق والمحافظات بتظاهرات تندد بقرار الحظر دفع السلطات المحلية لرفعه الى جزئي في بعض المناطق.

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