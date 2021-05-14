المرور العامة تصدر توجيهاً جديداً بشأن إجازات السوق - عاجل

2021/05/14 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل حسين) بعدم محاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق وأمر بالتريث في محاسبهتم خلال هذه الفترة ،حيث يدعو سيادته كافة المواطنين سائقي المركبات بالتوجه لمجمعات التسجيل واصدار اجازات السوق لغرض اكمال معاملات اجازات السوق كونها تعد من اساسيات قيادة المركبة و لتجنب المحاسبة القانونية .

يتبع ...

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