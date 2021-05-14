الرئيس الفرنسيّ يوجه نداءً بأربع لغات حول الأحداث في الشرق الأوسط

2021/05/14 | 13:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط وضرورة الحوار.

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وكتب ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة به بأربع لغات (العبرية والعربية والانجليزية والفرنسية): "يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.



أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار.



أنادي للهدوء والسلام".

מערבולת האלימות חייבת להיפסק במזרח התיכון.



אני קורא בתקיפות להפסקת אש ולדיאלוג.



אני קורא לרגיעה ולשלום.يجب ان تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.



أناشد بقوة من اجل وقف إطلاق النار والحوار.



أنادي للهدوء والسلام. https://t.co/FI2E0HNuWP

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2021

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا هجمات المدفعية والقصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 115 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين 600 شخص.

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات.

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