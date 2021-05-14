مقتل طفلة بعمر 4 سنوات على يد ابن خالتها والعثور على جثتها في مكان مهجور في نينوى

2021/05/14 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت القوات الأمنية في محافظة نينوى على قاتل طفلة بعمر أربع سنوات بعد العثور على جثتها قبل يومين في إحدى الابنية المتروكة بحي الاصلاح الزراعي في المحافظة.

وأفاد مراسل التغيير في المحافظة نقلا عن مصادر امنية بمديرية شرطة ام الربيعين أن الضحية عثر عليها عمال صيانة الكهرباء بعد أيام من فقدانها حيث تم تشكيل فريق تحقيق للتوصل الى الجاني ليتبين أن القاتل هو ابن خالة الضحية الذي قام باستدراج الطفلة وسرقة مصوغات ذهبية كانت في اذنيها ومن ثم القيام بضرب رأسها في الحائط وتركها حتى فارقت الحياة.

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