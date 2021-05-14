غوتيريش يدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل

2021/05/14 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال غوتيريش في تغريدة على صفحته بتويتر، احتراما لروح عيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل.

واضاف لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء، ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى التطرف في كل المنطقة.

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