روسيا تسجل 9462 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/14 | 13:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في روسيا 9462 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 9756 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الجمعة عن وفاة 393 شخصا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بفيروس كورونا.وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3818 إصابة)، […]

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