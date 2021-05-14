2021/05/14 | 13:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – عفرين اعلنت الهيئة القانونية الكردية في سوريا ان في إطار سعي الاحتلال التركي و الفصائل التابع له الى تغيير ديموغرافي ، قرية شاديرة الأيزيدية بعفرين تواجه الأسلمة.واصدرت الهيئة بيانا اطلعت “ايزيدي24” عليه، حيث بينت الهيئة في بيانها ان هذه القرية ليست بحاجة إلى مسجد و تتمتع بخصوصيتها الدينية.و وضح ان، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدعم من الفلسطين، بناء مسجد في قرية ايزيدية في عفرين السورية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدعم من الفلسطين، بناء مسجد في قرية ايزيدية في عفرين السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).