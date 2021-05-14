ديالى تستقبل الموسم الزراعي بشح المياه

2021/05/14 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واع ثائر هادي استقبلت محافظة ديالى الموسم الزراعي الصيفي بشح المياه الذي بات يهدد المحافظة بالجفاف.وقال مدير دائرة زراعة ديالى حسين خضير عباس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة الزراعة تضع في كل موسم خططاً زراعية لجميع أنواع المحاصيل"، لافتاً الى أنه "في هذا الموسم الصيفي تم إعداد خطة اعتيادية تتناسب مع الموارد المائية وضعت في حسابتها انخفاض منسوب المياه وشحتها ،وذلك باستبعاد زراعة بعض المحاصيل مثل الذرة الصفراء والشلب من مناطق أسفل حمرين والخالص وكنعان وعدد آخر من المناطق".وأضاف أن " الخطة شملت فقط تجهير البساتين المعمرة بالمياه التي تعتبر سلة بغداد لديمومتها والمحافظة عليها عن طريق المراشنة ،وأيضاً تجهيز محطات الإسالة بمياه الشرب"، مبيناً أنه "تم الاجتماع مع الموارد المائية وحصلنا على مياه لسقي (10240) دونماً من نهر دجلة والمعروف أن الطبيعي تجهيز مياه لزراعة أكثر من ( 100000) دونم".وأشار عباس الى أن "مديرية الزراعة مستمرة بتوجيه المزارعين لاستخدام الري بالمرشاة والتنقيط لأنها أقل استهلاك للمياه"، منوهاً بأنه في "الموسم الحالي لدينا (7000) دونم منها (5000) مزروعة بمحصول الرقي و(2000) مزروعة بالبطيخ في شمال الخالص والعظيم وهذه الأراضي 90% منها يروى بالرش أو التنقيط".وتابع أن "هناك خططاً لحفر آبار للمياه الجوفية وفق مخططات دائرة حفر الآبار في ديالى ،وأيضاً هناك دراسة لتشغيل خط أيسر الخالص المتوقف حالياً من سد العظيم ،وهذا الخط من الممكن أن يروي وحده (180000) دونم ،وهناك اتصالات مع دول الجوار لتعزيز الحصة المائية للعراق وديالى بشكل خاص ،لأن أغلب المياه الواردة للمحافظة هي من خارج البلد ،وهذا الشح هو بسبب قلة الأمطال وكمية المياه الواردة"، مشيراً الى أن "سعة الخزن في بحيرة حمرين هي 300 مليون متر مكعب من غير حساب الترسبات التي تشكلت من السنوات الماضية". وأكد مدير الزراعة أن "هناك مشاريع عديدة لمعالجة شح المياه ،ولكنها تحتاج الى مبالغ كبيرة وسنين طويلة لإنجازها".من جانبه، لفت المزارع رحيم فليح حسن الى أن "الخطة الزراعية لهذا الموسم لم تشمل زراعة الذرة والشلب وبعض أنواع أخرى من المحاصيل تم زراعتها ولم نستفد منها لشح المياه ، والمزارع ( سلمان خلف) قال: إن مشكلة شح المياه كبيرة ونحن نستطيع تدبر أمر البذور والأسمدة والمكائن وتدبير المياه شيء خارج عن إرادة الفلاح ،وأن حفر بئر في مناطقنا يكلف الكثير لعدم وجود مياه جوفية قريبة نستخدمها للزراعة والشرب ،لذا نناشد الحكومة بأن زراعة الحنطة والشعير والذرة وبعض المحاصيل الأخرى هي مصدر رزقنا وعيشنا ،وأيضاً البساتين كلها تعتمد على المياه لديمومتها في محافظة ديالى".

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