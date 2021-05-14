المانيا: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس

2021/05/14 | 13:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قصف الفصائل الفلسطينية لمواقع إسرائيلية، واعتبرته هجمات إرهابية.

صرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، اليوم الجمعة، وقال إن "المستشارة تدين بأشد العبارات استمرار الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل".

وأضاف سيبرت أنه "لا يوجد شيء يبرر هذا الإرهاب، يجب وقف الهجمات الصاروخية على الفور"، مشيرا إلى أن "الحكومة الألمانية تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

تتزامن هذه التصريحات مع تواصل قصف الجيش الإسرائيلي جوا وبرا لمواقع في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن ممقتل نحو 120 شخصا بينهم عشرات الأطفال، وإصابة أكثر من 800 آخرين.

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