الدفاع المدني تنفذ عملية انقاذ ناجحة (صور)

2021/05/14 | 13:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، انقاذ عاملة نيبالية داخل بناية موصدة الابواب وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (14 ايار 2021)، انه "تسارعت فرق انقاذ الدفاع المدني بعد تلقيها اخبار من دوريات النجدة بوجود عاملة تنظيف نيبالية محتجزة داخل بناية تجارية موصده الابواب في منطقة الكرادة وسط بغداد ".

واضاف البيان، انه الحادثة "استدعى من الدفاع المدني ان تقوم بتحريك عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج (اطفاء وانقاذ) من اجل اخراج العاملة من نوافذ البناية وانزالها بسلام والاطمئنان على وضعها الصحي وتسليمها الى دوريات النجدة وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

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