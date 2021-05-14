معهد واشنطن: توقف 34 طائرة مقاتلة سيكلف العراق خسارة 4 مليارات دولار

2021/05/14 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف معهد واشنطن عن تداعيات إجلاء موظفي شركة لوكهيد مارتن من قاعدة بلد الجوية، مشيرا الى ان ذلك القرار سيؤدي الى وقف أربع ٍ وثلاثين طائرة ً مقاتلة ً عراقية من طراز اف ستة عشر.

واكد مايكل نايتس، الخبير في شؤون العراق في معهد واشنطن، ان العراقَ دفع أكثر َمن أربعةِ مليارات دولار لهذه الطائرات ولم يبدأ في تسلِمها إلاّ في منتصف عام الفين وخمسة عشر، وإن جعلها جميعاً على الأرض أو غير َقابلةٍ للتشغيل الآن سيكون ضربة ً كبيرة للقوات الجوية العراقية.

وحول مقترح نقل ِ الطائرات الى كردستان شكك نايتس في مسألةِ مدى ملاءمة أربيل أو السليمانية كمواقعَ لتقديم الدعم الفني والصيانة لهذه الطائرات المتطورة لأنها في المقام الأول مطاراتٌ مدنية.

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