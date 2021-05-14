الكشف عن تفاهم بين الإقليم وبغداد للتنسيق الأمني بين الطرفين

2021/05/14 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان شورش إسماعيل، عن تفاهم مع وزارة الدفاع في بغداد حول التعاون والتنسيق الأمني بين الطرفين.

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية إن هناك اتفاقا وتفاها بين وزارة الدفاع العراقية وقوات البيشمركة لتأمين مناطق شرق الموصل والمناطق الأخرى التي تشهد خروقا امنية متكررة معربا عن امله في التوصل الى اتفاق عام وثيق يضمن حفظ الامن والاستقرار في المنطقة ويقضي على الإرهاب، مشيرا الى أن الوضع الحالي يتطلب تعاونا امنيا ودعما لوجستيا وعسكريا لإنهاء ملف الخروق الأمنية.

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