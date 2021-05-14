وفد من مركز تنظيمات السليمانية يزور ضريح الرئيس مام جلال

2021/05/14 | 14:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام وفد من مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الجمعة بزيارة ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال، ومقابر الشهداء في تل الشهداء وتل سليم بك وآبلاخ.

الوفد ضم مسؤول مركز التنظيمات وعدد من اعضاء وموظفي المركز.

PUKmedia / تصوير: جعفر جلالي

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