تثبيت موظفي الاجور اليومية في مشروع مياه السليمانية دوكان

2021/05/14 | 14:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة اقليم كوردستان تعيين 65 من موظفي الاجور اليومية في مشروع مياه السليمانية دوكان.

وطالب هؤلاء الموظفون التعاقد معهم وتعيينهم بشكل رسمي على ملاكات وزارة البلديات، كما نظموا سابقا اعتصامات واضرابات عن العمل لتلبية مطلبهم.

هذا وقررت رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان تعيين هؤلاء الموظفين بعقود عمل وذلك بعد ان وصلت مطالبهم الى قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقلي كوردستان.

PUKmedia / خاص

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