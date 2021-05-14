مدير المرور يوجه بالتريث بمحاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق

2021/05/14 | 14:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه مدير المرور العام طارق الربيعي، بالتريث بمحاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق.

وذكر بيان عن مديرية المرور ان ” مدير المرور العام طارق الربيعي، وجه بالتريث بمحاسبة أصحاب المركبات بخصوص إجازات السوق”.

واوضح ان “الربيعي يدعو المواطنين أصحاب هذه الإجازات بالتوجه الى مواقع التسجيل لغرض اكمال معاملتهم، كون اجازات السوق تعتبر وثيقه رسميه من اساسيات قيادة المركبة”.

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