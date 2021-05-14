النقل بصدد ادخال اسطول جديد من الحافلات المتطورة للخدمة

2021/05/14 | 14:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن خطة لتطوير النقل العام بين المحافظات، فيما أكدت أنها بصدد ادخال اسطول جديد من الحافلات المتطورة للخدمة.وقال المتحدث باسم الوزارة حسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي دعا المدراء العامين بالتوجه الى جميع المحافظات لوضع الخطط المناسبة لتطوير النقل العام في ما بينها عن طريق الطرق الرابطة".وأضاف أن "الوزير وجه المدراء الى لقاء جميع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والتنسيق معهم لغرض تطوير المرائب الموجودة لكل محافظة"، مشيراً الى أن "هناك اسطولاً جديداً من الحافلات المتطورة ستدخل الخدمة والتي تتسع الى أعداد كبيرة".

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