2021/05/14 | 14:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة توضح موقفها من دمج عوائل داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة توضح موقفها من دمج عوائل داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).