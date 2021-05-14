بالصور.. مئات المتظاهرين من كربلاء وخارجها يتوافدون الى قبر الشهيد ايهاب الوزني

2021/05/14 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد المئات من المتظاهرين الى قبر

الشهيد ايهاب الوزني في كربلاء.

وذكر احد المتظاهرين لوكالة نون

الخبرية، ان "المئات من المتظاهرين من

كربلاء وخارجها وصلوا الى قبر الشهيد

ايهاب الوزني بكربلاء، وذلك بع

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