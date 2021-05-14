حصيلة القصف الاسرائيلي منذ اندلاع المواجهات في غزة

2021/05/14 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم

الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا قصف

الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 119

قتيلا بينهم 31 طفلا و19 سيدة، و830 مصابا.

واستأنفت صباح اليوم مدفعية الاحتلال

الإسرائيلي قص

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