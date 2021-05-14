شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين بعد تنفيذ

2021/05/14 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الشرطة في العاصمة بغداد،

اليوم الجمعة، من القاء القبض على

متهمين اثنين، الاول بتهمة الارهاب

والآخر بالقتل.

وذكر بيان لشرطة بغداد، ان "مفارز قسم

شرطة الصدر الأولى القت القبض على

متهمين اثن

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