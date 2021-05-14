موقف الحزب من مبادرة العودة لمنصة التأسيس - الحزب الشيوعي السوداني

2021/05/14 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني تقديمتقدمت مجموعة من المثقفين والمهنيين الوطنيين بدعوة الحزب الشيوعي السوداني وأحزاب ومنظمات أخرى لاجتماعات عامة عقدت بدار المهندس لمناقشة مبادرة أطلقت عليها "العودة لمنصة التأسيس" ولقد حضر ممثلون للحزب تلك الاجتماعات وأبدوا ملاحظات الحزب النقدية.



ومن ثم تقدمت المجموعة بورقة عنونتها "ميثاق العودة الى منصة تأسيس ثورة ديسمبر" وقالت في مقدمتها أنها تعتبر تلك الورقة "البرنامج المتوافق عليه كأرضية ......





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